Gute Nachrichten bei Aehr Test!

Aehr Test erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,97 Prozent, was eine Underperformance von -0,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 6,2 Prozent. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,14 Prozent im letzten Jahr, und Aehr Test lag 5,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Aehr Test in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde bei Aehr Test eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Positive Auffälligkeiten führten zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wurde. Zusammengefasst bekommt Aehr Test für diese Stufe daher ein "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -21,76 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aehr Test-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 27,72 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,2 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Aehr Test mit einem Wert von 39,7 im Vergleich zum Branchen-KGV von 68,42 deutlich günstiger ist und daher unterbewertet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.