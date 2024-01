Gute Nachrichten bei Advantest!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Dividendenrendite für Advantest beträgt derzeit 0,79 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,53 Prozent liegt. Unsere Analysten haben die Dividendenpolitik bewertet und geben der Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Für die technische Analyse verwenden wir den Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,04, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,08 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Advantest im letzten Jahr eine Rendite von 128,52 Prozent erzielt, was 109,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie sogar um 77,34 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite, weshalb wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 4116,41 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5082 JPY, was einem Abstand von +23,46 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt.