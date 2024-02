Gute Nachrichten bei Addus HomeCare!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Addus Homecare-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 28,78 liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Addus Homecare diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Analysten bewerten die Addus Homecare-Aktie derzeit insgesamt als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 117 USD, was einem Aufwärtspotential von 24,07 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Addus Homecare mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,48 um 76 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" (100,78). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".