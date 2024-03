Gute Nachrichten bei Acco Brands!

Die Acco Brands-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (8 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 47,87 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Acco Brands eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Acco Brands eine Dividendenrendite von 4,78 % auf, was 0,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividenden des Unternehmens sind somit nur leicht niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Acco Brands bei 8,96, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,03 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.