Gute Nachrichten bei Abra Information Technologies!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Abra Information in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Abra Information diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Abra Information-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 286,98 ILS. Der letzte Schlusskurs von 343,1 ILS weicht um +19,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (316,55 ILS) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 343,1 ILS um +8,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ein weiteres "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Abra Information-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Abra Information weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 24,63, was darauf hindeutet, dass Abra Information hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Abra Information-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 107,73 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 107,73 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Abra Information aktuell um 107,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.