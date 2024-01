Gute Nachrichten bei AT&T!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von At&t aktuell bei 15,97 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 17,47 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +9,39 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,25 USD, was einer positiven Abweichung von +7,51 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken zeigt sich in den letzten Tagen überwiegend eine negative Tendenz. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen konstant in die negative Richtung, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Verkaufssignalen (3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal) auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von At&t im letzten Jahr eine Rendite von -9,25 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 86,18 Prozent, wobei At&t aktuell 95,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von At&t auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen liegen 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu At&t, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 21 USD, was einer Erwartung von 20,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.