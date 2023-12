Gute Nachrichten bei AMN Healthcare Services!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Amn Healthcare Services-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Amn Healthcare Services-Aktie. In jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - das Rating für das Amn Healthcare Services-Wertpapier aus dem letzten Monat war ebenfalls "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 31,46 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 75,12 USD. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Amn Healthcare Services.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Amn Healthcare Services zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 98. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister schüttet Amn Healthcare Services derzeit niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 89,11 Prozentpunkte (0 % gegenüber 89,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 86,87 USD für den Schlusskurs der Amn Healthcare Services-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,12 USD, was einem Unterschied von -13,53 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der letzte Schlusskurs von 75,12 USD liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 69,69 USD (+7,79 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Amn Healthcare Services insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.