Gute Nachrichten bei AGM -Redh!

Die technische Analyse zeigt, dass die Agm-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,76 USD, während der Aktienkurs bei 1,724 USD um -2,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,61 USD, was einer Abweichung von +7,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Agm derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,82 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Agm besonders positiv diskutiert, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. Auch aktuell sind die Themen, für die sich die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Agm bei 83, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,62 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.