Gute Nachrichten bei 3U HOLDING AG!

Die 3u-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unrentabel angesehen wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete 3u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,21 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,13 Prozent, was einer Underperformance von -10,34 Prozent für 3u entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,12 Prozent erzielte, lag 3u um 9,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der 3u-Aktie liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde 3u von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.