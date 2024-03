Gute Nachrichten bei 24SevenOffice AB!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen 24sevenoffice ausgetauscht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung der Aktie.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die 24sevenoffice-Aktie ein Durchschnitt von 0,75 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,055 EUR, was einem Unterschied von +40,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,9 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 24sevenoffice liegt der RSI7 bei 12,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Zusammenfassend erhält das 24sevenoffice-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.