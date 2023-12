Gushengtang Holdings Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Gushengtang derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,98 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (46,35 HKD) um -5,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Klassifizierung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 48,26 HKD, was einer Abweichung von -3,96 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Gushengtang-Aktie als Neutral-Titel eingeordnet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 62,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 63,4 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Gushengtang keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde festgestellt, ebenso wie keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge. Somit wird auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für Gushengtang insgesamt ein "Neutral".