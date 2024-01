Gushen Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um die Gushen-Aktie in den sozialen Medien kaum verändert. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu Gushen zeigt, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Gushen beträgt 50, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" nach dem RSI. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Gushen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,68 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22,7 USD (+0,09 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Gushen-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment, der Anleger-Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.