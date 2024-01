Gushen Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Gushen bei 50, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt die neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die RSI.

Auch die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Gushen zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird somit ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gushen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,7 USD liegt. Dies entspricht einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem neutralen Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Gushen-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.