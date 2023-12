Gushen Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Gushen war in den letzten Tagen laut Diskussion in den sozialen Medien grundsätzlich neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Gushen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich Gushen mit einer mittleren Diskussionsintensität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Gushen-Aktie beträgt aktuell 50, was auf eine neutrale Lage hindeutet. Die Analyse der RSIs führt demnach zu einem "Neutral"-Rating für Gushen.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses aktuell ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs in Höhe von 22,7 USD minimal über dem GD200 von 22,61 USD liegt, was einer Abweichung von +0,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt keine Abweichung, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt.

Zusammenfassend erhält Gushen aufgrund der Analyse der Anlegerstimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse ein durchweg "Neutral"-Rating.