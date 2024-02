Gushen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl in den letzten ein bis zwei Tagen als auch in den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gushen diskutiert. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und stuft das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Die Bewertung von Gushen basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Gushen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterversorgung (Wert: 50), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Gushen festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien beobachtet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet über 50 und 200 Tage, ist ein solcher Indikator. Für die Gushen-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt derzeit 22,7 USD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Werte wird Gushen auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für die Gushen-Aktie.