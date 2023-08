Guru-Rating unverändert - Analysten sehen großes Potenzial bei Ross Stores

Die Aktie von Ross Stores ist nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet und bietet Anlegern ein Kurspotenzial von +1,67% in Richtung eines mittelfristigen Kursziels von 111,02 EUR. Die jüngste positive Entwicklung am Finanzmarkt bestätigt den Optimismus: Innerhalb einer Handelswoche konnte ein Plus von insgesamt 4,03% verzeichnet werden. Insgesamt sind sich zehn Analysten sicher: Ross Stores ist ein starker Kauf.

• Ross Stores legt um +5,01% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 111,02 EUR mit einem Potenzial von +1,67%

• Zehn Bankanalysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, sechs weitere als “Kauf”

• Guru-Rating bleibt unverändert auf hohem Niveau

Mit dem gestrigen Tag erreichte die Aktie einen Tagesgewinn von beeindruckenden 5,01%. Das Guru-Rating zeigt weiterhin Top-Werte an und auch das mittelfristige...