Guru-Rating steigt auf 2,95: Automatic Data Processing mit Kurspotenzial von +6,67%

Automatic Data Processing (ADP) hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine beachtliche Leistung erbracht und an Wert um insgesamt +3,71% zugelegt. Gestern konnte das Unternehmen eine Kurssteigerung von weiteren +0,23% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Die aktuelle Bewertung der ADP-Aktie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 216,16 EUR. Nach Ansicht der Bankanalysten birgt dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +6,67%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während zwei Analysten zum Verkauf raten und weitere zwölf die Aktie halten würden, empfehlen drei Experten den Kauf des Papiers.

Ein Blick auf den Guru-Rating-Trend-Indikator spricht ebenfalls für eine positive Entwicklung des Unternehmens: Dieser stieg kürzlich auf einen Wert von 2,95 nach zuvor ebenfalls...