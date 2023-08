Guru-Rating bleibt das Selbe: Palantir Kursziel von 12,99 EUR ist noch nicht erreicht

Palantir konnte am Finanzmarkt in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend verzeichnen und sich gestern um +0,55% steigern. Demnach sind die Analysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 12,99 EUR hat – was einem Risiko von -3,90% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen Trends.

Laut Analystenumfrage halten sieben Experten die Aktie für angemessen bewertet (Bewertung “halten”), während zwei weitere eine starke Kaufempfehlung aussprechen und einer optimistisch mit “Kauf” bewertet. Vier weitere Analysten empfehlen dagegen den Verkauf der Aktien und drei sind sogar davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist zu verkaufen.

Die positive Stimmung unter den Investoren zeigt sich auch im Guru-Rating-Indikator welches unverändert...