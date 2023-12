Guru Organic Energy Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Das Anleger-Sentiment für Guru Organic Energy ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Guru Organic Energy liegt bei 44,07 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Guru Organic Energy über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,47 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,15 CAD am letzten Handelstag führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,06 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Guru Organic Energy für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

