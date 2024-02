Guru Organic Energy Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

In den letzten Wochen konnte bei Guru Organic Energy keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen waren in den sozialen Medien zu erkennen, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium als neutral eingestuft wird.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen ebenfalls eine eher neutrale Haltung gegenüber Guru Organic Energy eingenommen. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird auch die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf zu bewerten. Der RSI für Guru Organic Energy zeigt aktuell einen Wert von 63,04, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 67. Insgesamt wird der RSI daher als neutral bewertet.

Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Guru Organic Energy derzeit als neutral eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -2,99 Prozent bzw. -3,4 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "neutral" führt.