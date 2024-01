Guru Organic Energy Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für Guru Organic Energy liegt der RSI-Wert derzeit bei 68, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 49. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Guru Organic Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Guru Organic Energy. Positive Themen stehen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Guru Organic Energy aktuell 0,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.