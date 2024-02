Guru Online Holdings Aktie: Das ist ein Knall!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Guoen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls unauffällig und führte zu einem weiteren "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guoen-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Guoen als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Guoen-Aktie der letzten 200 Handelstage um 56,11 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage deutet auf eine negative Entwicklung hin und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.