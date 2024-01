Guru Online Holdings Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Anlegerstimmung bezüglich der Guoen-Aktie war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guoen-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,085 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -57,5 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,2 HKD weit über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Guoen-Aktie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Guoen-Aktie auf dieser Basis als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 75,44 liegt und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.