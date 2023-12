Guru Online Holdings Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Guoen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,191 HKD, was einem Unterschied von -4,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, welcher derzeit bei 0,21 HKD liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In den sozialen Medien wurde Guoen in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 49, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Guoen-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.