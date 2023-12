Guru Online Holdings Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guoen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Guoen überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überkaufung an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Guoen ist neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 liegt bei 0,2 HKD, während der Aktienkurs bei 0,098 HKD liegt, was einer Abweichung von -51 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -51 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Guoen eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Insgesamt wird Guoen daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.