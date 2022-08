Gurit erzielt im ersten Halbjahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 234.8 Mio.

Medienmitteilung ------------- Zürich, 17. August 2022 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) gibt heute die ungeprüften Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2022 bekannt. Der Nettoumsatz für diesen Zeitraum betrug CHF 234,8 Millionen, was einem Rückgang von -7,0% bei konstanten Wechselkursen oder -9,2% in ausgewiesenen CHF gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche betrug der… Hier weiterlesen