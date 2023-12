Gurit Holding Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Gurit in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Gurit daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Gurit diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das ergibt für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Gurit-Aktie derzeit 55. Damit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, und erhält ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,99 keine überkauften oder überverkauften Signale, daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Gurit-Aktie von 82,3 CHF als "Neutral"-Signal bewertet, da er 2,28 Prozent unter dem GD200 (84,22 CHF) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen einen Kurs von 75,55 CHF an, was einem Abstand von +8,93 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Gurit-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.