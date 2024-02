Gurit Holding Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Diskussionen über Gurit in den sozialen Medien deuten auf gemischte Meinungen hin. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, ergab keine signifikanten Unterschiede und wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gurit-Aktie (66,1 CHF) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (82,79 CHF) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (75,57 CHF) liegt über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gurit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (69) als auch der RSI der letzten 25 Tage (64,43) führen zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Meinungen in den sozialen Medien, der technischen Indikatoren und des RSI ein "Neutral"-Rating für die Gurit-Aktie.