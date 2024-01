Guoyuan Securities Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Guoyuan Securities-Aktie wird durch eine Vielzahl von Faktoren bewertet, darunter Sentiment und Buzz, technische Analyse, Relative Strength Index (RSI) und Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Guoyuan Securities interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Guoyuan Securities derzeit -4,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -5,21 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guoyuan Securities-Aktie derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Bewertung auf Basis des 25-Tage-RSI führt hingegen zu einem "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guoyuan Securities.

Im Branchenvergleich erzielte die Guoyuan Securities in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +1,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche und von 2,98 Prozent im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Guoyuan Securities-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien.