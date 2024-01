Guoyuan Securities Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, hauptsächlich geprägt von positiven Themen an acht Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Diskussion der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guoyuan Securities verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guoyuan Securities liegt bei 15,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat Guoyuan Securities derzeit einen Wert von 2,24 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,46 Prozent liegt. Basierend auf dieser Konstellation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Guoyuan Securities mit einer Rendite von 9,67 Prozent eine signifikant höhere Performance von über 8 Prozent auf. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,87 Prozent, was bedeutet, dass Guoyuan Securities auch hier mit 4,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.