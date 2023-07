Guoxuan High-tech erwartet beeindruckenden Q3 Gewinn- und Umsatzsprung: Prognosen und Potenzial

Ganz gleich ob Sie bereits Aktionär oder potentieller Investor sind, die Quartalsbilanz von Guoxuan High-tech im dritten Quartal dieses Jahres ist einen Blick wert. In nur 105 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Hefei, China seine Finanzergebnisse vorlegen. Wie werden sich Umsatz und Gewinn entwickeln? Und was sagt die Guoxuan High-tech Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung von Guoxuan High-tech beträgt derzeit beeindruckende 6,00 Mrd. EUR. Kein Wunder also, dass Anleger und Analysten gespannt auf die neuen Quartalszahlen warten. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 731,07 Mio. EUR, doch für das aktuelle Quartal rechnen Experten mit einem Sprung von +55,90...