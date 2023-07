Guoxuan High-tech: Vorhersage hoher Quartalsgewinne und Umsatzsteigerung erwartet

In 94 Tagen wird das chinesische Unternehmen Guoxuan High-tech aus Hefei seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Guoxuan High-tech Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nach aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird erwartet, dass Guoxuan High-tech im dritten Quartal einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR erzielen wird, was ein deutliches Plus von 55,90 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bedeutet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 1,28 Tsd.% steigen und sich auf 147,82 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ebenfalls positive Zahlen für das Unternehmen. So wird erwartet, dass der Umsatz um 65,30 Prozent steigen und der Gewinn sogar um beeindruckende 266,70 Prozent auf 409,02 Mio. EUR...