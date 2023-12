Guoxuan High-tech Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Gotion High-Tech ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 25,87 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,95 CNH) um -22,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,66 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -11,96 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Gotion High-Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,26 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -1,04 Prozent, was bedeutet, dass die Gotion High-Tech im Branchenvergleich um -30,22 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -0,71 Prozent, und die Gotion High-Tech lag 30,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gotion High-Tech gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Gotion High-Tech-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, während der RSI25 bei 73,41 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie in beiden Fällen ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Gotion High-Tech somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.