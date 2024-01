Guoxuan High-tech Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gotion High-Tech liegt aktuell bei 89, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" weder überbewertet noch unterbewertet ist. Diese neutrale Einschätzung basiert auf fundamentalen Gesichtspunkten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Gotion High-Tech auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Gotion High-Tech ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In punkto Dividende weist Gotion High-Tech aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lag im letzten Monat im Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gotion High-Tech-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.