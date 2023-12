Guoxuan High-tech Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Gotion High-tech-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,54 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,21 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Gotion High-tech-Aktie bei 89,12, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gotion High-tech steht bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,28 und bestätigt die Gesamteinschätzung auf "Neutral".