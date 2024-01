Guotai Junancurities Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten vier Wochen gab es bei Guotai Junan Securities eine positive Veränderung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Aus technischer Sicht ergibt sich bei der Guotai Junan Securities-Aktie ein Durchschnitt von 9,3 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,79 HKD, was einem Unterschied von -5,48 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 8,86 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guotai Junan Securities liegt bei 39,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Guotai Junan Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,97 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,36 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -8,23 Prozent, wobei Guotai Junan Securities um 12,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.