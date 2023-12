Guotai Junancurities Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse der Guotai Junan Securities-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,31 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 8,59 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,73 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 8,86 HKD, was zu einer Abweichung von -3,05 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in Social Media ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Guotai Junan Securities. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, mit einem weiteren Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guotai Junan Securities liegt bei 68,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Guotai Junan Securities in Social Media zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.