Guotai Junancurities Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guotai Junan Securities liegt bei 82,98, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 59, was als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Guotai Junan Securities um -6,63 Prozent über dem GD200 von 9,35 HKD liegt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 8,85 HKD, eine Abweichung von -1,36 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Guotai Junan Securities gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Guotai Junan Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,68 Prozent fielen, was eine Outperformance von +9,61 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -6,46 Prozent, und die Guotai Junan Securities übertraf diesen Durchschnittswert um 8,39 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.