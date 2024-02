Guotai Junan Securities Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Guotai Junan Securities liegt bei 34,26, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Guotai Junan Securities. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 9,14 HKD für den Schlusskurs der Guotai Junan Securities-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,07 HKD, was einer Abweichung von -0,77 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und führen zu einem weiteren "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Im Branchenvergleich erzielte Guotai Junan Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,09 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +13,55 Prozent im Branchenvergleich für Guotai Junan Securities und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Ebenso lag die Aktie 14,13 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors, was zu einer weiteren Überperformance und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.