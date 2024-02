Guotai Junan Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guotai Junan liegt bei 9,09, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild geben wir der Aktie von Guotai Junan eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen sowie die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Guotai Junan liegt derzeit bei 1,69 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -4,19 Prozent zur Branche erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die Guotai Junan auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet. Der GD200 liegt bei 0,61 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,48 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,55 HKD, was einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.