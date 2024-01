Guotai Junan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Guotai Junan wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guotai Junan-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,35 Prozent auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Aktienkurs von Guotai Junan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 11,16 Prozent darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Guotai Junan eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Zusammenfassend erhält Guotai Junan von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.