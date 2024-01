Guosheng Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength-Index deutet darauf hin, dass die Aktie der Guosheng als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Guosheng-Aktie beträgt 52,99, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert bei 59,52 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Guosheng aktuell bei 9,19 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 8,86 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,59 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,51 CNH, was einer aktuellen Differenz von -6,83 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Guosheng gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Guosheng-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,32 Prozent erzielt, was 12,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,89 Prozent, wobei die Guosheng-Aktie aktuell 10,43 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.