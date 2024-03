Guosheng Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Guosheng auf der Basis von 7 und 25 Tagen betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 68,75 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Guosheng derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,2 an, dass Guosheng weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die Dividende schüttet Guosheng derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Guosheng aktuell bei 9,44 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,6 CNH, was einen Abstand von +1,69 Prozent zur GD200 bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt dieser bei 9,65 CNH, was einer Differenz von -0,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Guosheng veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Guosheng beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Guosheng.