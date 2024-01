Guosheng Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Agricultural":

Das chinesische Unternehmen Guosheng wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien und technischer Analyse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guosheng liegt bei 2423,74, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher weder als überbewertet noch als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Guosheng in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,25 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Guosheng sowohl auf 7- (30,47 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (54,68) neutral ist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Guosheng auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage.

Aufgrund der neutralen Bewertungen in verschiedenen Kategorien erscheint Guosheng derzeit als eine solide, aber nicht übermäßig attraktive Anlageoption.