Guosheng Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Elektrische Ausrüstungsfirma Guosheng hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % ausgeschüttet, was 1,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Guosheng mit einem aktuellen Wert von 2423,74 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) stellt die Aktie von Guosheng als Neutral-Titel dar. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 53,3, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 43,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Guosheng hin. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guosheng aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, des neutralen KGVs, des neutralen Relative Strength-Index und des unterdurchschnittlichen Sentiments und Buzz eine Gesamteinstufung als "Schlecht" erhält.