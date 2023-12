Guosheng Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Guosheng von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse diverser Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung zu, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,18 CNH für die Guosheng-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,22 CNH, was einem Unterschied von +0,44 Prozent entspricht. Daher vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 9,68 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guosheng also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guosheng bei 2423,74 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da es weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,02 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Guosheng in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

