Guosen Securities, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse für Guosen Securities zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,18 CNH, was 10,68 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 8,2 CNH liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,46 CNH, was nur 3,07 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält Guosen Securities eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Guosen Securities 3,18 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittelwert von 2,25 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Guosen Securities liegt bei 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Guosen Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,61 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -2,37 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 4,91 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.