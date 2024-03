Guosen Securities Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Guosen Securities weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,18 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,54 liegt ebenfalls auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Es zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,4 Prozent erzielt, was 6,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -3,28 Prozent, wobei Guosen Securities aktuell 3,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

