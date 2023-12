Guosen Securities Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Guosen Securities schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Mit einem Unterschied von 1,36 Prozentpunkten (2,85 % gegenüber 1,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Guosen Securities eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Guosen Securities eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Guosen Securities in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings verzeichnete das Unternehmen in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält Guosen Securities in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guosen Securities mit einem Wert von 15,63 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche im Bereich "Kapitalmärkte". Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.