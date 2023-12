Guosen Securities Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Guosen Securities mit höherer Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Das chinesische Unternehmen Guosen Securities verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,44 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +1 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie von Guosen Securities in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Fundamentale Bewertung und technische Analyse

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Guosen Securities mit einem aktuellen Wert von 17,39 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Guosen Securities-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren als "Schlecht" bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung von -5,94 Prozent auf, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von -6,64 Prozent aufweist. Dies führt insgesamt zu einer negativen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Anlegerstimmung und Social Media-Diskussionen

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Guosen Securities eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Guosen Securities daher insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass Guosen Securities derzeit mit einer höheren Dividendenrendite punkten kann, jedoch in Bezug auf technische Indikatoren und Anlegerstimmung eher negativ bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewertungen in Zukunft entwickeln werden.